ارتفاع أرباح «الدريس» إلى 39.4 مليونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت أرباح شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (الدريس) إلى 39.4 مليونا ريال خلال الربع الأول، مقابل 30.3 مليونا ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 30%.

وأوضحت النتائج المالية الأولية للشركة أمس، أن الربح التشغيلي ارتفع إلى 63.4 مليونا ريال خلال الربع الأول، مقابل 52 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 23%.

وبلغ إجمالي الربح 101 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل 85 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بزيادة 19%.

وبلغت ربحية السهم 0.66 ريال، مقابل 0.5 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وأرجعت الشركة الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى زيادة المبيعات لقطاع بترول وزيادة أرباح الاستثمار في المشروع المشترك وانخفاض المصاريف التسويقية ومصاريف الزكاة ، وذلك بالرغم من انخفاض مبيعات ناقل وانخفاض الإيرادات الأخرى وزيادة المصاريف العمومية والإدارية والمصاريف المالية وخسائر غير محققة من إعادة تقييم الاستثمار بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة.

فيما أرجعت الانخفاض في الربح خلال الربع الأول مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض المبيعات لقطاع ناقل وانخفاض الإيرادات الأخرى وزيادة مصاريف الزكاة وزيادة خسائر غير محققة من إعادة تقييم الاستثمار بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة بالرغم من زيادة مبيعات قطاع بترول وزيادة أرباح الاستثمار في المشروع المشترك وانخفاض المصاريف التسويقية والمصاريف العمومية والإدارية والمصاريف المالية.