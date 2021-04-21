7 ملايين ريال خسائر «وقت اللياقة» في الربع الأول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت شركة لجام للرياضة المشغلة للمراكز الرياضية تحت العلامة التجارية (وقت اللياقة) خسائر في الربع الأول من العام الجاري بقيمة 6.9 ملايين ريال، مقابل ربحية بقيمة 6.3 ملايين ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وأوضحت الشركة في بيان نتائجها المالية الأولية على تداول، أن الربح التشغيلي بلغ 4.6 ملايين ريال خلال الربع الأول، مقابل 21 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 78%. فيما بلغ إجمالي الربح 27.4 ملايين ريال خلال الربع الأول، مقابل 52 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 47%.

وبلغت خسارة السهم 0.14 ريالا، مقابل ربحية 0.12 ريالا خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وذكرت الشركة أن سبب تسجيل خسائر خلال الربع الأول مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض الإيرادات بمقدار 49.12 مليون ريال، قابله جزئيا انخفاض في تكلفة الإيرادات بمقدار 24.48 مليون ريال، وانخفاض صافي جميع التكاليف الأخرى (متضمنة تكاليف التمويل والزكاة) بمقدار 11.42 مليون ريال وزيادة الإيرادات الأخرى بمقدار 3.12 مليون ريال.

وأشارت إلى أن أسباب الانخفاض في الإيرادات، يعود إلى انخفاض إيرادات العضوية والتدريب الشخصي والإيجارات بمقدار 49.12 مليون ريال، ويمثل 24.85 % بسبب إغلاق الأندية والصالات الرياضية في المملكة من 5 فبراير 2021 حتى 6 مارس 2021 كإجراء احترازي للتغلب على تفشي جائحة فيروس كورونا، إضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية مما أدى إلى تقليل عدد المشتركين، مبينة أنه لم يتم الاعتراف بإيرادات الاشتراكات خلال فترة الإغلاق.