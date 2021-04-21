ريدان تخسر 83 مليونا في 2020

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت شركة ريدان الغذائية خسائر بقيمة 83 مليون ريال خلال عام 2020 مقابل خسائر 5 ملايين ريال خلال العام قبل الماضي، بارتفاع 1650 %، بحسب النتائج المالية الأولية للشركة والمعلنة على موقع تداول. وبلغت الخسارة التشغيلية 75 مليون ريال مقابل خسارة بـ 1.4 ملايين ريال خلال الفترة المماثلة من العام قبل السابق بزيادة 5000 %. فيما بلغ إجمالي الخسارة 12.4 ملايين ريال مقابل ربحية بـ 20مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام قبل السابق. وبلغت خسارة السهم 3.7 ريالات مقابل خسارة بـ0.21 ريالا خلال الفترة المماثلة من العام قبل السابق. وأرجعت الشركة ارتفاع صافي الخسارة إلى انخفاض المبيعات والإيرادات الأخرى (من الأسباب جائحة كورونا) وارتفاع تكلفة المبيعات (المباشرة وغير المباشرة) وارتفاع التكاليف التشغيلية (الإقفال المؤقت والنهائي لبعض الفروع). وارتفاع المصاريف التمويلية. وخسائر هبوط في قيمة عقارات وآلات ومعدات. وخسائر استبعاد عقارات وآلات ومعدات. وحصة الشركة من خسائر الشركة الزميلة.

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