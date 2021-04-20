شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض و"الداو جونز" أدنى 34 ألف نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل متابعة المستثمرين لصدور نتائج الأعمال الفصلية للشركات عن الربع السنوي الأول.



ومن المنتظر في الأيام القليلة القادمة صدور نتائج أعمال الشركات الكبرى على رأسها "آبل" و"مايكروسوفت" و"ألفابت" و"تسلا" و"فيسبوك" وغيرها.



وفي سياق منفصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 91.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.2 نقطة وأقل مستوى عند 90.8 نقطة.



هذا، وتتواصل الجهود لمكافحة فيروس كورونا، وأعلنت شركة "جونسون أند جونسون" الأمريكية أنها حققت مبيعات بقيمة 100 مليون دولار من لقاحها المضادة لفيروس كورونا خلال الربع الأول.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو/أيار بنسبة 1.5% أو ما يعادل 94 سنتا وأغلق الخام عند 62.44 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 64.2 دولار وأقل سعر عند 61.5 دولار.



وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.7% أو ما يعادل 48 سنتا وأغلق الخام عند 66.57 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 68.08 دولار وأقل سعر عند 65.5 دولار.



وفي ختام التداولات، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.7% (ما يعادل 256 نقطة) إلى 33821 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 34034 نقطة وأقل مستوى عند 33687 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.9% (ما يعادل 128 نقطة) إلى 13786 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13927 نقطة وأقل مستوى عند 13698 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.7% (ما يعادل 28 نقطة) إلى 4134 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 4159 نقطة وأقل مستوى عند 4118 نقطة.