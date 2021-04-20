شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على ارتفاع بدعم من بيانات الواردات الصينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تداولات اليوم الثلاثاء رغم ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن السلعة الزراعية تلقت دعما من بيانات الواردات الصينية.



وكشفت بيانات حومية عن أن واردات الصين من الصويا البرازيلية انخفضت خلال مارس/آذار بسبب تساقط أمطار غزيرة وتأجيل ذلك للشحنات المصدرة إلى الصين.



على النقيض، ارتفعت صادرات الولايات المتحدة من الصويا إلى الصين لأربعة أضعافها في الشهر الماضي حتى بلغت أعلى مستوى شهري لها منذ ديسمبر/كانون الأول من عام 2016.



واستوردت الصين – أكبر مشتر للصويا في العالم – ما يقرب من 315.334 ألف طن من البرازيل وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 85% من 2.1 مليون طن استوردتها بكين فس نفس الفترة من عام 2020.



واستوردت الصين من الولايات المتحدة 7.18 مليون طن من الصويا خلال الشهر الماضي بما يعادل ارتفاع بنسبة 320% مقارنة باستيراد 1.71 مليون طن في نفس الشهر من العام الماضي.



وقفزت واردات الصين من الصويا بشكل عام في مارس/آذار بنسبة 82% إلى 7.77 مليون طن.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 91.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.2 نقطة وأقل مستوى عند 90.8 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم مايو/أيار بنسبة 1.6% إلى 14.72 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 14.85 دولار وأقل سعر عند 14.50 دولار.