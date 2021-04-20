شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على استقرار بضغط من صعود العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الفضة في ختام تداولات اليوم الثلاثاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وعلى الرغم من تراجع أسواق الأسهم وعائد سندات الخزانة الأمريكية.



ومن المنتظر في الأيام القليلة القادمة صدور نتائج أعمال الشركات الكبرى على رأسها "آبل" و"مايكروسوفت" و"ألفابت" و"تسلا" و"فيسبوك" وغيرها.



وفي سياق منفصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 91.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.2 نقطة وأقل مستوى عند 90.8 نقطة.



وتتواصل الجهود لمكافحة فيروس كورونا، وأعلنت شركة "جونسون أند جونسون" الأمريكية أنها حققت مبيعات بقيمة 100 مليون دولار من لقاحها المضادة لفيروس كورونا خلال الربع الأول.



هذا، وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 1.563% اليوم بعد ارتفاعه بالأمس.



وفي ختام التداولات، استقرت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو/أيار عند 25.84 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 26.150 دولار في حين سجل أقل سعر عند 25.725 دولار.