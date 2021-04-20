شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض رغم صدور بيانات اقتصادية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء على الرغم من صدور بيانات اقتصادية إيجابية تجاوزت توقعات المحللين.



ووقع الجنيه الإسترليني تحت وطأة الضغوط بسبب ارتفاع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 91.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.2 نقطة وأقل مستوى عند 90.8 نقطة.



هذا، وقد أظهرت بيانات حكومية أن مؤشر التغير في عدد طلبات إعانة البطالة في المملكة المتحدة سجل ارتفاعا بنحو 10.1 ألف طلب في الشهر الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى زيادة قدرها 24.5 ألف طلب.



وعلاوة على ذلك، انخفض معدل البطالة في بريطانيا إلى 4.9% في مارس/آذار من 5% في فبراير/شباط بينما أشارت التوقعات إلى استقرار المؤشر دون تغيير.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.45 إلى 1.3933، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.4010 في حين سجل أقل سعر عند 1.3925.