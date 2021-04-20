شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع رغم صعود الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء على الرغم من صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن النفيس استفاد من الضغوط على أسواق الأسهم.



ومن المنتظر في الأيام القليلة القادمة صدور نتائج أعمال الشركات الكبرى على رأسها "آبل" و"مايكروسوفت" و"ألفابت" و"تسلا" و"فيسبوك" وغيرها.



وفي سياق منفصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 91.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.2 نقطة وأقل مستوى عند 90.8 نقطة.



هذا، وتتواصل الجهود لمكافحة فيروس كورونا، وأعلنت شركة "جونسون أند جونسون" الأمريكية أنها حققت مبيعات بقيمة 100 مليون دولار من لقاحها المضادة لفيروس كورونا خلال الربع الأول.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.4% أو ما يعادل 7.80 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1778.40 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1780.8 دولار في حين سجل أقل سعر عند 1763.5 دولار.