الزكاة والدخل

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وحثت الهيئة العامة للزكاة والدخل، المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عبر موقعها الالكتروني، تجنبا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و 25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.
كما دعت المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر، أو من خلال البريد الالكتروني، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.
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