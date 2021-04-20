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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام العنقري، دشن أمس، الموقع الجديد للديوان العام للمحاسبة، والذي تم تطويره شكلا ومضمونا بما ينسجم مع هوية الديوان الجديدة التي أطلقها في مطلع هذا العام. ويأتي تدشين الموقع الالكتروني للديوان في حلته الجديدة امتدادا للأعمال التطويرية التي يقوم بها الديوان في مجال تفعيل الأنظمة والمنصات الالكترونية، وضمن استراتيجية الديوان نحو تعزيز وتطوير أساليب العمل، حيث يقدم الموقع الجديد لزائريه واجهة سهلة الاستخدام باللغتين العربية والإنجليزية، ويمكن زيارة الموقع الالكتروني الجديد عن طريق الرابط: https://www.gca.gov.sa/ .



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