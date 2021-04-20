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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الخطوط السعودية وقعت أمس مع إحدى الشركات المتخصصة في إنتاج المنظفات والتعقيم، لتقديم المعقمات ووسائل الوقاية للمسافرين على متن رحلات (السعودية). وتقدم الشركة تجربة التعقيم للمسافرين داخل مغلفات تحمل طابعا تراثيا خاصا، ومعلومات عن أهم السمات والتراث المعماري لمناطق المملكة، التي تم تصميمها واختيارها بالتعاون مع هيئة التراث. وأوضح نائب الرئيس للتسويق وإدارة المنتج بالخطوط السعودية عصام أخونباي، أن (السعودية) حرصت منذ الأيام الأولى لظهور جائحة كورونا المستجد (COVID-19)، على الاهتمام بصحة وسلامة المسافرين وطاقم الطائرات، ما أسهم في تصنيف (السعودية) ضمن قائمة الفئة الماسية كأفضل 10 شركات طيران بالعالم.



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