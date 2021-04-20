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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقد اجتماعه الـ 48 عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالبحرين حمد آل خليفة. وجرى خلال الاجتماع استعراض مجموعة من الموضوعات المهمة أبرزها اعتماد مشاريع المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية وتعديلاتها، والخطة الاستراتيجية لهيئة التقييس للفترة 2021 - 2025م.



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