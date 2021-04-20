19 % زيادة في طلبات الأسماء التجارية خلال الربع الأول

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وتلقت الوزارة 78,056 طلبا للأسماء التجارية في الربع الأول من العام 2021، مقارنة مع 65,716 طلبا خلال الربع الأول من العام 2020.
وجاءت أنشطة المطاعم، والمقاهي، والمقاولات، والمواد الغذائية في مقدمة الأنشطة الأكثر طلبا للأسماء التجارية.
وسجلت المؤسسات العدد الكبر من طلبات الأسماء التجارية في الربع الأول من العام الجاري بواقع 64,967 طلبا، فيما بلغ عدد طلبات الأسماء التجارية للشركات 13,089 طلبا.
طلبات الأسماء التجارية
- الفترة: الربع الأول 2021
- نسبة الزيادة 19%
- 78,056 طلبا للأسماء التجارية في الربع الأول من العام 2021
- 65,716 طلبا للأسماء التجارية في الربع الأول من العام 2020
الأنشطة الأكثر طلبا:
- المطاعم
- المقاهي
- المقاولات
- المواد الغذائية التوزيع من حيث
نوع المنشأة:
- طلبات الأسماء التجارية للمؤسسات 64,967 طلبا
- طلبات الأسماء التجارية للشركات 13,089 طلبا
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