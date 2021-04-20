شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قطاعات البورصة المصرية بجلسة الثلاثاء على رأسها "مواد التعبئة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت كافة قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.78% أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.43%، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.2%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 2.17%، ثم قطاعي خدمات النقل والشحن والسياحة والترفيه بنسبة 2.13%، 2.11%، على التوالي، ثم قطاع العقارات بنسبة 2%.

كما ارتفع قطاع مواد البناء بنسبة 1.88%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.86%، يليه قطاعي الرعاية الصحية والأدوية والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.54%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.37%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.02%، وصعد قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.89%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.87%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.81%، وأخيرًا قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.13%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي 23.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 652.159 مليار جنيه، مدفوعة ببدء تداول حق اكتتاب شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 547.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 39.7 ألف عملية لعدد 185 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 72.61% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19%، والعرب على 8.39% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 31.27% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.72%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 59.8 مليون جنيه، 6.8 مليون جنيه، 42.9 مليون جنيه، 682.7 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 12.8 مليون جنيه، 97.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.71%، ليغلق عند مستوى 10620 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.32% ليغلق عند مستوى 2016 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 12913 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 4123 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.23% ليغلق عند مستوى 1958 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 2887 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 1195 نقطة.

وصعدت أسهم 130 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 22 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.