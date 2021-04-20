شكرا لقرائتكم خبر عن الاسترليني يسجل أعلى مستوى في 6 أسابيع مقابل الدولار الضعيف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن – رويترز

سجل الجنيه الاسترليني أعلى مستوى له في أكثر من ستة أسابيع في مقابل الدولار، الثلاثاء، مع استمرار تراجع العملة الخضراء، بينما تلقت العملة البريطانية دعماً من مفاجأة إيجابية في بيانات سوق العمل.

وكان الاسترليني قد اخترق حاجز 1.40 دولار للمرة الأولى في حوالي شهر الاثنين، عندما قفز واحداً في المئة مستفيداً من ضعف عام للعملة الأمريكية.

وزاد مكاسبه ليلامس أعلى مستوى له منذ الرابع من مارس / آذار عند 1.4009 دولار في التعاملات المبكرة الثلاثاء، قبل أن يغير مساره وينخفض 0.22 في المئة إلى 1.3952 دولار في حلول الساعة 16:15 بتوقيت جرينتش.

وأمام العملة الأوروبية تراجع الاسترليني 0.27 في المئة إلى 86.28 بنس لليورو.

وأظهرت بيانات اليوم مزيداً من العلامات على تعافي الاقتصاد البريطاني إذ انخفض معدل البطالة في بريطانيا لثاني شهر توالياً إلى 4.9 في المئة في الفترة من ديسمبر / كانون الأول إلى فبراير / شباط التي قضت البلاد معظمها في ظل إغلاق عام مشدد بسبب «كوفيد-19».

ويترقب المستثمرون بيانات التضخم التي ستصدر من بريطانيا، الأربعاء، وبيانات مبيعات التجزئة التي من المقرر أن تنشر يوم الجمعة للاسترشاد بها على سلامة الاقتصاد.