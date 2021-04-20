تجارة الانبعاثات والشحن الدولي

بينما يفكر الشركاء التجاريون للصين في الانتعاش الاقتصادي القادم بعد الوباء، فإن آخر ما يحتاج إليه العالم هو حواجز جديدة أمام التجارة العالمية. ومع ذلك، هذا ما تقترحه المفوضية الأوروبية بالضبط من خلال خطتها الأحادية لتوسيع نظام تجارة الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي ليشمل الشحن الدولي، بما في ذلك السفن الصينية التي ترسو في أوروبا.

يهدد اقتراح الاتحاد الأوروبي أيضاً بتقويض المفاوضات العالمية بشأن إزالة الكربون من الشحن الدولي، والتي تلعب الحكومة الصينية فيها دوراً بناءً وقيادياً.

وبموجب اقتراح الكتلة الصارم، والذي من المتوقع أن يبصر النور في غضون بضعة أشهر، قد تضطر السفن غير التابعة للاتحاد الأوروبي إلى شراء بدلات لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون طوال رحلتها إلى أوروبا.

يُعد تحديد سعر ثاني أكسيد الكربون، سواء من خلال ضرائب الكربون أو أنظمة تداول الانبعاثات، أداة سياسية مهمة للحكومات لمساعدة الاقتصادات الوطنية على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ. وحكومة الصين، إلى جانب العديد من الحكومات الأخرى في جميع أنحاء العالم، تنفذ بالفعل مثل هذه الإجراءات.

وهذا هو السبب في تكليف المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، والتي تعد الصين عضواً بارزاً فيها، بمسؤولية معالجة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الشحن، وتطوير التدابير ذات الصلة بالصناعة.

لا يبدو أن الاتحاد الأوروبي يحترم هذا الإطار الدولي لتنظيم الشحن العالمي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وتحت غطاء متابعة أهدافه لإزالة الكربون كجزء من «الصفقة الخضراء» الجديدة، تأمل المفوضية الأوروبية في جمع مليارات اليوروهات سنوياً من شركات الشحن الدولية، بما في ذلك الصينية منها، لدعم الانتعاش الاقتصادي للاتحاد الأوروبي بعد الوباء. بعبارة أخرى، من خلال توسيع نطاق تطبيق نظام تجارة الانبعاثات الخاص بالاتحاد الأوروبي ليشمل الشحن الدولي، يخطط الاتحاد لفرض ضريبة على التجارة خارج الحدود الإقليمية.

وبعيداً عن كونها خطوة عقلانية، فإن هذه المبادرة تخاطر بإبعاد اللاعبين الرئيسيين في الاقتصاد العالمي بما في ذلك الصين والولايات المتحدة. وقد اعترضت حكومتا اليابان وجمهورية كوريا بالفعل على هذه الخطوة. ومن المتوقع أن تقوم دول أخرى غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي بالمثل.

وبصرف النظر عن زيادة التوترات التجارية جرّاء ذلك، فإن الضحية المحتملة الأخرى لهذه المبادرة الأحادية للاتحاد الأوروبي هي المفاوضات التي تجريها المنظمة البحرية الدولية بخصوص كيفية إزالة الكربون عن الشحن الدولي.

تشاينا ديلي