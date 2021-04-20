شكرا لقرائتكم خبر عن شكوك أمريكية في التعويل على «طالبان» في مفاوضات السلام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - رويترز

أكد قائد عسكري أمريكي كبير، الثلاثاء، إن لديه شكوكاً عميقة في التعويل على حركة «طالبان»، كشريك في مفاوضات السلام، بينما تستعد الولايات المتحدة لسحب جميع قواتها من أفغانستان في غضون الأشهر المقبلة، والتركيز على الدبلوماسية.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال فرانك ماكنزي، في اجتماع للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب:«لدي شكوك عميقة في التعويل على طالبان، لكن ينبغي أن نرى ماذا سيفعلون هنا؟». وأضاف:«إذا كانوا يريدون أي شكل من الاعتراف الدولي بأفغانستان في المستقبل.فسيكون عليهم الوفاء بالاتفاقات التي أبرموها»، مضيفاً أن الجيش الأمريكي سيظل قادراً على مراقبتهم والتحقق من أفعالهم.

وأوضح ماكنزي إنه سيقدم لوزير الدفاع خطة لقوات مكافحة الإرهاب من خارج أفغانستان بحلول نهاية الشهر الجاري..

وحذر من أن فقدان الشبكة العسكرية الأمريكية الحالية، والقدرات المخابراتية المتصلة بها سيكون له تأثير.

وذكر مسؤول كبير في البيت الأبيض، الأحد، إن أحداً لا يمكنه أن يقدم ضمانات حول مستقبل أفغانستان، بعد انسحاب القوات الأمريكية حتى مع تشديده على أن الولايات المتحدة ستركز على التهديدات النابعة من البلاد.

وأعلن الرئيس جو بايدن، الأسبوع الماضي، أنه سيتم سحب القوات الأمريكية من أفغانستان ابتداء من الأول من مايو/ أيار المقبل، لإنهاء أطول حرب أمريكية، رافضاً دعوات لبقائها، لضمان التوصل إلى حل سلمي للحرب في البلاد.

وحكمت «طالبان» أفغانستان من عام 1996 حتى عام 2001 عندما أطاحت بها قوات تقودها الولايات المتحدة. ومنذ ذلك الوقت تشن الحركة حرباً طويلة، وما زالت تسيطر على أجزاء كبيرة من البلاد.