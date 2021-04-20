تركيا تقترح مجموعة صداقة برلمانية مع مصر

أنقرة - أ ف ب

في خطوة جديدة نحو تطبيع العلاقات مع القاهرة، اقترح حزب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، تأسيس مجموعة صداقة برلمانية مع مصر.

وقال زعيم كتلة حزب «العدالة والتنمية»، في البرلمان بولنت توران: «سنقدم اليوم مقترحاً إلى مكتب رئيس البرلمان لتأسيس مجموعة صداقة بين الجمهورية التركية ومصر»، وفق ما نقلت وكالة أنباء «الأناضول».

وتأتي خطوة أنقرة، بعد أسبوع من إشادة وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو بما وصفها «حقبة جديدة» في العلاقات مع مصر، معلناً عن زيارة مرتقبة الشهر المقبل لوفد دبلوماسي إلى القاهرة.

وتسعى أنقرة حالياً إلى كسر عزلتها الدولية، وترميم علاقاتها مع القاهرة بعد نحو عقد من التوتر بين البلدين.