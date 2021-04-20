بعد تلقيح 65.54%.. الإمارات تدرس تقييد حركة غير المطعمين

أعلن المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث د. سيف الظاهري، أن الحملة الوطنية للقاح تعد ضمن الأسرع على مستوى العالم، بعدما أتاحته بسهولة وسرعة في الدولة للمواطنين والمقيمين، موضحاً: إن الحملة قدمت التطعيم لعدد 5.081.853 كجرعة أولى، و3.836.521 كجرعة ثانية، وبذلك تم تحقيق نسبة 65.54% من إجمالي الفئة المؤهلة، كما حققت نسبة 74.63% لمن هم فوق 60 عاماً، مشيراً إلى وجود دراسة لتقييد حركة غير المطعمين كخطوة لتطبيق الإجراءات الوقائية.

وقال الظاهري خلال الإحاطة الإعلامية اليومية: نفتخر بنجاح الجهود الوطنية وإنجازاتها في ظل جائحة كوفيدـ19، والتناغم الوطني بين القطاعات كافة والذي أسهم في أن تكون الإمارات من أوائل الدول التي وفرت التطعيم لجميع الفئات المؤهلة، وأضاف: إن اللقاح كان متاحاً بصورة سهلة وسريعة، وفي جميع مناطق الدولة للمواطنين والمقيمين. وتابع: وبذلك تكون الحملة الوطنية للقاح واحدة من أسرع الحملات على مستوى العالم.

وقال الظاهري: كان لمجتمع دولة الإمارات بجميع فئاته وأطيافه الدور الأبرز في نجاح الجهود التي أنجزت إلى الآن؛ وذلك عبر إظهاره الالتزام التام بالإجراءات التي يعلن عنها، واستجابته للدعوات لأخذ التطعيم؛ لحماية أنفسهم ومجتمعهم.

وأشار إلى أن النتائج الأولية للحالات الإيجابية للحاصلين على الجرعة الثانية؛ أظهرت نسبة قليلة جداً؛ حيث تراوحت فاعلية اللقاح من جيد جداً إلى ممتاز، لافتاً إلى أن معظم الأعراض التي ظهرت على الذين أصيبوا بالفيروس بعد أخذ اللقاح بسيطة جداً، ونسبة قليلة جداً أدخلت إلى المستشفى، وسيقوم القطاع الصحي باستعراض نتائج الدراسة كاملة فور الانتهاء منها.

وبيّـن الظاهري، أن الفرق المعنية على المستوى الوطني عملت على وضع وتنفيذ استراتيجية تضمن توفير اللقاح لكافة الفئات المؤهلة والوصول لهم أينما كانوا، إضافة إلى توفير كافة المعلومات والحقائق العلمية عن اللقاحات المعتمدة بكل وضوح وشفافية وبمختلف الوسائل.

وشدد الظاهري على ضرورة استكمال جميع الفئات المؤهلة للتطعيم، الذين يتجاوزون عمر 16 عاماً؛ وذلك بهدف الوصول إلى مرحلة التعافي التام، ووقاية المجتمع من التعرض للفيروس المتحور، والحيلولة دون التعرض لمضاعفات خطرة.

وأضاف: تماشياً مع خطة القطاع الصحي في الدولة، لتوفير اللقاح والوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، سيتم التركيز في الفترة المقبلة على تطعيم الجميع. وتابع: نهيب بالجمهور الكريم من مواطنين ومقيمين ممن تجاوزوا 16 عاماً، ولم يتلقوا التطعيم حتى الآن بضرورة التوجه لأقرب مركز للتطعيم وأخذ اللقاح.

وحذر من أن التأخير أو الامتناع عن أخذ اللقاح يشكل تهديداً لسلامة المجتمع، ويعرض فئاته وخاصة الأكثر عرضه للإصابة لخطر هذا الوباء، كما أنه يشكل تحدياً كبيراً للجهود الوطنية الخاصة بالتعافي.

وقال: «ترددك اليوم يقف عائقاً أمام ما نصبوا إليه، ويعرض أهلك وأحبابك ومجتمعك للخطر، تلقيك التطعيم سيسهم في تحصين وحماية هذا المجتمع من هذا الوباء، التطعيم هو طريقنا الأمثل للتعافي والعودة للحياة الطبيعية».

وتابع: «نتحمل اليوم جميعاً كأفراد مسؤوليتنا تجاه المجتمع، ودورنا في المحافظة على صحته وسلامته، ودعم كافة الجهود الوطنية التي ترمي نحو المضي قدماً نحو مرحلة التعافي، والعودة من جديد للحياة الطبيعة وممارسة كافة أنشطتنا كما كنا في السابق».

ولفت الظاهري إلى أنه يتم حالياً دراسة اتخاذ إجراءات مشددة قريباً في القطاعات، لتقييد حركة غير المطعمين كخطوة لتطبيق الإجراءات الوقائية مثل عدم السماح لهم بدخول بعض الأماكن، والحصول على خدمات؛ بهدف ضمان صحة وسلامة الجميع.

وقال: «بالنسبة للذين لديهم مانع طبي، فإننا نوصي بمراجعة الطبيب المختص في المراكز الصحية المعتمدة من الجهات الصحية؛ لتحديد مدى إمكانية التطعيم من عدمه حسب الحالة الصحية لكل شخص»

ودعا الظاهري الجميع إلى أخذ المعلومات والحقائق العلمية عن اللقاحات في الدولة من المصادر الرسمية والجهات المختصة، وعدم تناقل أي معلومات غير دقيقة حول هذا الموضوع.

من جهتها، قالت المتحدثة الرسمية عن القطاع المجتمعي في دولة الإمارات منى خليل: نحن اليوم أمام واقع إيجابي ومطمئن بحمد الله فجميع فئات المجتمع مُقبلة وبكثافة على تلقي جرعات لقاح كوفيد ـ 19، وأصحاب الهمم ذوو أولوية دائماً، مشددة في الوقت نفسه على أن ذلك لا يعفي من الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان.

وأشارت منى خليل إلى أن أكثر من 1500 شخص من أصحاب الهمم مسجّلون رسمياً في منصة «متطوعين.إمارات»، وهم مستعدون ومتحفزون على تقديم خدمات تطوعية تليق بـ«أصحاب الهمم» وكان لهم حضور لافت، وإنجازات في التصدي لتداعيات الجائحة.

وقالت منى خليل: يتمتّع أصحاب الهمم بنظام «التعليم والتأهيل وحتى التقييم والتشخيص والإنتاج عن بُعد» في مراكز أصحاب الهمم الحكومية والخاصة، وفي مراكز ووحدات التدخل المبكر، وتحققت في إطار التنسيق مع أولياء الأمور والكوادر التعليمية والتخصصية، وباعتماد تطبيقات ذكية.

وتابعت: في دراسة لتجربة المعلمين في التعليم عن بُعد لأصحاب الهمم خلال فترة كوفيد ـ 19، شملت المراكز والمدارس الحكومية والخاصة، رصدت النتائج 28 إيجابية مرتبطة بالطالب والأسرة والكادر التعليمي والعملية التعليمية عامة، وهي ثمار التجربة المتميزة من التعليم والتأهيل عن بُعد.

ولفتت منى خليل إلى أنه وفق قاعدة بيانات وزارة تنمية المجتمع في منصة توظيف أصحاب الهمم، بلغ عدد العاملين منهم في إمارات الدولة 2310 شخصاً حتى نهاية عام 2020 ويمثل هذا العدد أصحاب الهمم من مختلف الحالات والجنسيات.

وشددت على أن هناك حملات مستمرة وخدمات تستهدف تطعيم أصحاب الهمم وذويهم باعتبارهم ذوي أولوية، كما يتم تقديم خدمات العلاج، والتدريبات الرياضية، «هجين» لهم، وتقديم الرعاية الاجتماعية النفسية عن بُعد هاتفياً وعن طريق التطبيقات الذكية.

كما أشارت إلى إطلاق دليل الفحص المنزلي لأولياء أمور أصحاب الهمم لاتباع التعليمات اللازمة أثناء فحص أبنائهم من الكوادر الطبية في المنزل، وتوفير دليل اطمئنوا للإسعافات النفسية؛ للكشف عن أية أعراض نفسية وسلوكية يظهرها أصحاب الهمم في حالات الطوارئ.

وبينت خليل، أنه تم اعتماد التطبيق الذكي «أسرتي معي» للتدخل المبكر من أجل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات، وتم إطلاق دليل التعليم المنزلي الموجّه للأسرة لتمكينها من تقديم مجموعة من المهارات التعليمية والتربوية للطفل من أصحاب الهمم

كما تم إطلاق برنامج «حافظ على صحتك» وهي مبادرة تستهدف أصحاب الهمم مِمن تأثرت أوزانهم بسبب الحجر الصحي؛ إذ تُشجّعهم على ممارسة الأنشطة البدنية في المنزل، مع وضع برنامج غذائي.