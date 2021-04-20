شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يزيد مكاسبه رغم تراجع عائد السندات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل ترقب صدور المزيد من نتائج الأعمال الفصلية للشركات.



ومن المنتظر في الأيام القليلة القادمة صدور نتائج أعمال الشركات الكبرى على رأسها "آبل" و"مايكروسوفت" و"ألفابت" و"تسلا" و"فيسبوك" وغيرها.



من ناحية أخرى، تتواصل الجهود لمكافحة فيروس كورونا، وأعلنت شركة "جونسون أند جونسون" الأمريكية أنها حققت مبيعات بقيمة 100 مليون دولار من لقاحها المضادة لفيروس كورونا خلال الربع الأول.



ولا يزال التفاؤل حيال الاقتصاد الأمريكي مستمراً خاصة مع التوقعات من جانب الاحتياطي الفيدرالي بتحقيق نمو قوي في العام الجاري وبلوغ التوظيف الكامل بحلول عام 2022، بناء على تقديرات وزيرة الخزانة "جانيت يلين".



هذا، وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 1.563% اليوم بعد ارتفاعه بالأمس.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 91.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.2 نقطة وأقل مستوى عند 90.8 نقطة.