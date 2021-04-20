شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتخلى عن مكاسبه ويتجه نحو الانخفاض قبيل بيانات المخزون الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الثلاثاء متخلية عن المكاسب التي حققتها في وقت سابق اليوم، وذلك وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وقبيل صدور بيانات المخزونات الأمريكية.



ويسود القلق أوساط الأسواق جراء ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا أعلى مستوى 140 مليون حالة فيما توفي أكثر من 3 ملايين شخص حول العالم حتى الآن متأثرين بالمرض.



ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم إعلان معهد البترول الأمريكي عن بيانات أولية غير رسمية لمخزونات الخام في الولايات المتحدة، في حين ستصدر إدارة معلومات الطاقة بياناتها الرسمية غدا.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 91.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.2 نقطة وأقل مستوى عند 90.8 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 17:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% إلى 62.4 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 64.2 دولار وأقل سعر عند 61.5 دولار.



وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.9% إلى 66.4 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 68.08 دولار وأقل سعر عند 65.5 دولار.