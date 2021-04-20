شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي التجاري» يتلقى 4 عروض بصفقة «المصرية للخدمات الطبية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن بنك أبوظبي التجاري عن تلقيه 4 عروض مبدئية وغير ملزمة من بعض المستثمرين المحتملين للاستحواذ على حصة البنك البالغة في 51.54% في شركة الإسكندرية المصرية للخدمات الطبية (المركز الطبي الجديد).

وأكد البنك، في إفصاح لسوق أبوظبي تلقي شركة «سي أي كابيتال»، المستشار المالي الحصري للصفقة عروضاً مبدئية غير ملزمة معدلة من كل من المستثمرين المحتملين وهم: مستشفى كليوباترا والإسكندرية للاستثمارات الطبية أو أياً من شركاتها التابعة، وتحالف شركة «سبيد ميديكال» وأحد صناديق الاستثمار التابعة لشركة لايم فست بارتنرز وتواصل هولدينجز للاستثمارات المالية وشركة صحة كابيتال.

وذكر البنك أن متوسط السعر المعروض من المستثمرين المحتملين هو 50.77 جنيه مصري للسهم الواحد، وسيبدأ كل من هؤلاء المستثمرين المحتملين في عملية الفحص النافي للجهالة على الشركة في أقرب وقت، ومن المتوقع تقديم العروض الملزمة النهائية في الأسبوع الثالث من شهر مايو القادم في التاريخ الذي سيتم تحديده من البنك.