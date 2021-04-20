«دبي للإحصاء»: ارتفاع أسعار الخضروات 4.36% مطلع رمضان

دبي: ”الخليج 365”

جاء في تقرير صادر من مركز دبي للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار قسم الطعام والمشروبات ارتفع بنسبة 0.32% خلال الأسبوع الأول من رمضان 1442 مقارنة بالأسبوع الأخير من شعبان 1442.

وجاء ذلك نتيجة لارتفاع أسعار كل من: مجموعة الخضروات بنسبة 4.36%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 3.54%، ومجموعة الشاي والبن والكاكاو بنسبة 1.20%، ومجموعة السكر والمربى والعسل والشكولاته والحلويات بنسبة 0.02%.

في حين انخفضت أسعار كل من: مجموعة الفواكه بنسبة 1.39%، ومجموعة الأغذية غير مصنفة تحت بند آخر بنسبة 1.18%، ومجموعة اللبن والجبن والبيض بنسبة 0.51%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.44%، ومجموعة الخبز والحبوب ومنتجاتها بنسبة 0.15%، ومجموعة اللحوم بنسبة 0.15%.

في حين حافظت أسعار مجموعة المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر على استقرارها مقارنة بالأسبوع الماضي.