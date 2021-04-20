شكرا لقرائتكم خبر عن دفع تعرفة المواقف في دبي عبر هاتف الآيفون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مؤخراً، مبادرة جديدة اسمها (App Clips)؛ لتسهيل دفع تعرفة المواقف العامة للمركبات في الإمارة، وتحديداً لحَمَلَة هواتف آيفون؛ وذلك من خلال مسح رمز التعريف الذكي (QR Code) الخاص بهذه المبادرة والموجود في ملصق على أجهزة دفع تعرفة المواقف واللوحات الإرشادية المنتشرة في عموم مدينة دبي.

وتوفر المبادرة أيضاً 30 فلساً لصاحب المركبة إذا ما أراد استخدام خدمة (mParking) من خلال الرسائل النصية القصيرة، كما أن هذه المبادرة الجديدة ستكون بديلاً سهلاً لخياري الدفع عبر بطاقة نول أو الدفع باستخدام النقود المعدنية خاصة إذا لم يكن الرصيد كافياً في بطاقة نول أو لم تكن النقود المعدنية متوفرة.

وأضافت الهيئة أنها تحرص دائماً على بلورة أفضل الاستراتيجيات والسبل الكفيلة لإسعاد متعامليها من جميع شرائح المجتمع ورفع مستوى الرضا لديهم حول خدمات الهيئة لا سيما الذكية منها؛ لذا فإن الهيئة تسعى باستمرار للاستعانة بآخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة وخاصة التطبيقات الذكية. وتنسجم هذه المبادرة كذلك مع التوجهات الرسمية الخاصة بمبادرة (حكومة بلا ورق)، وهي المبادرة، التي يجري العمل على تطبيقها على قدم وساق.

وأوضحت أن (App Clips) ليس تطبيقاً يتوجب على المستخدمين تحميله على هواتف الآيفون الخاصة بهم، وإنما هو خاصية وجزء من تطبيق هيئة الطرق والمواصلات تظهر بعد مسح رمز التعريف الذكي؛ حيث يُتاحُ للمستخدم دفع التعرفة بكل سهولة من خلال خاصية (Apple Pay) من بطاقته المصرفية المُخَزَّنة في هاتف الآيفون الخاص به.