شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم والمعرفة».. إخطار ولي الأمر إذا بلغ معدل غياب الطالب 10% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: إيمان سرور

شددت دائرة التعليم والمعرفة، على ضرورة تواصل إدارات المدارس الخاصة والشراكات التعليمية في أبوظبي، مباشرة مع أولياء الأمور في حال تغيب الطالب من دون عذر، أو إذا بلغ معدل غيابه التراكمي 10% أو أكثر، وأن تقوم المدارس بالاحتفاظ بسجلات الحضور والغياب لمتابعة حضور وغياب الطلبة بشكل دقيق، مشيرة إلى ضرورة قيام ولي أمر الطالب بإخطار المدرسة بشكل مسبق بأي غياب مخطط له، وتقديم الوثائق المطلوبة لإثباته.

وألزمت الدائرة، جميع موظفي المدارس بالالتزام بساعات الدوام التي حددتها المدرسة، وبما يتماشى مع ساعات العمل الرسمية المتفق عليها، كما سمحت للموظفين الذين يعانون مشكلات صحية أو أي ظروف صحية خطرة بمواصلة العمل عن بعد، شريطة تقديم شهادة طبية تثبت حالتهم الصحية، وأن يقوموا بإبلاغ إدارات مدارسهم مسبقاً بغيابهم لضمان عدم عرقلة العملية التعليمية.

كما ألزمت، إدارات المدارس بتقديم الدعم اللازم للطلبة من أصحاب الهمم الذي يواصلون دراستهم عن بعد، وتزويدهم وأولياء أمورهم بالمواد التعليمية اللازمة لتطورهم العلمي والنفسي والسلوكي، وفقاً لمتطلباتهم ومستوياتهم.

وحددت دائرة التعليم والمعرفة ست حالات يمكن خلالها التصريح للطالب بالغياب، سواء في نظام التعليم عن بعد أو التعليم الواقعي في المدرسة، تشمل المرض، ووفاة أحد أفراد الأسرة من الدرجة الأولى أو الثانية، والمواعيد الطبية المسجلة، ومهمة رسمية لخدمة المجتمع، والمثول الإلزامي أمام الجهات الرسمية، إضافة إلى السفر مع العائلة لأسباب طارئة، مثل العلاج الطبي، أو وفاة أحد أفراد الأسرة، مع ضرورة الحصول على رسالة موقعة من أولياء الأمور، أو وثيقة رسمية تثبت وتوضح سبب الغياب طوال هذه الفترة.