شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الشارقة تعرض إمكانياتها لتطبيق نظام التعليم عن بُعد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

عرضت جامعة الشارقة، إمكانياتها ومدى جاهزيتها لتطبيق نظام التعليم عن بُعد، خلال وبعد جائحة «كوفيد–19»، وتتضمن إمكانيات الجامعة، إدارة المساقات ووسائل التواصل بكافة أنواعها ومجالاتها، والدعم الفني والتقني الذي توفره للطلبة والأساتذة والكادر المساند، أو التدريب المتقدم من خلال الدورات التدريبية التي يعقدها قسم الحوسبة الأكاديمية في مركز تقنية المعلومات ومعهد القيادة الأكاديمية في الجامعة.. ذلك خلال مشاركتها في مبادرة تحالف الجامعات التي تضم كبريات الجامعات في الإمارات، بإشراف ورعاية وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الغرير.

وأكد الدكتور حسين محمد المهدي، عميد الخدمات الأكاديمية المساندة بجامعة الشارقة، ورئيس فريق العمل المشارك في المبادرة، أن الجامعة برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، رئيس الجامعة، باعتبارها الأولى في الدولة من حيث البنية التحتية والأنظمة التقنية، شاركت في «تحالف الجامعات»، وعرضت مدى جاهزيتها لطرح برامج أكاديمية، التدريس فيها «عن بُعد» بشكل تام أو بشكل جزئي «هجين»، وذلك من خلال دراسة متكاملة تشمل دراسة البنية التحتية في هذه الجامعات والدعم والتدريب اللازم، وجاهزيتها لتتوافق مع متطلبات الاعتماد الأكاديمي لطرح مثل هذه البرامج.