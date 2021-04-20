شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "الدريس" ترتفع 30% في الربع الأول 2021 لزيادة المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات، المُعلنة اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 30% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 39.4 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 30.3 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة ارتفاعاً في الأرباح التشغيلية إلى 63.4 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 51.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى زيادة المبيعات لقطاع بترول وزيادة أرباح الاستثمار في المشروع المشترك وانخفاض المصاريف التسويقية ومصاريف الزكاة.

وارتفعت المبيعات إلى 1.8 مليار ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 1. مليار ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

يُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 121.1 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 291.7 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى انخفاض المبيعات لقطاعي بترول وناقل وتأثر المبيعات بسبب الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) خلال العام 2020، وكذلك انخفاض الايرادات الاخري.