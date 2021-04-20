شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع بعد صدور محضر اجتماع البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في أعقاب صدور محضر اجتماع البنك المركزي.



وكشفت فاعليات اجتماع الشهر الماضي للبنك المركزي عن أن أعضاء البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لتشديد السياسة النقدية وضرورة إبقائها على الوضع الحالي إلى حين التأكد من التعافي الكلي للاقتصاد من تداعيات فيروس كورونا.



ويرى البنك أن الضغوط التضخمية وعلى الأجور لا تزال ضعيفة، وربما تظل كذلك خلال الفترة المقبلة.



وكان رئيس البنك المركزي "فيليب لو" قد شدد على المتابعة اللصيقة لكافة البيانات الصادرة والمجربات الاقتصادية من أجل الوقوف على مدى فاعلية السياسة النقدية واحتمالية التدخل إذا لزم الأمر.



وأبقى البنك المركزي الأسترالي على معدل الفائدة عند 0.25% دون تغيير في إطار الجهود لدعم النمو والعودة للتعافي من الجائحة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 14:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7777، وسجل أعلى سعر عند 0.7817 في حين سجل أقل سعر عند 0.7752.