شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض في بداية الجلسة مع ترقب المزيد من نتائج أعمال الشركات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الثلاثاء في ظل الترقب عن كثب لصدور المزيد من نتائج الأعمال الفصلية للشركات.



كانت "كوكاكولا" قد كشفت أمس عن تحقيق نتائج أعمال متضاربة شملت انخفاض الأرباح في الربع الأول، ولكن الإيرادات ارتفعت بأعلى من التوقعات.



وفي سياق متصل، من المنتظر في الأيام القليلة القادمة صدور نتائج أعمال الشركات الكبرى على رأسها "آبل" و"مايكروسوفت" و"ألفابت" و"تسلا" و"فيسبوك" وغيرها.



من ناحية أخرى، تتواصل الجهود لمكافحة فيروس كورونا، وأعلنت شركة "جونسون أند جونسون" الأمريكية أنها حققت مبيعات بقيمة 100 مليون دولار من لقاحها المضادة لفيروس كورونا خلال الربع الأول.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 14:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% (ما يعادل 114 نقطة) إلى 33963 نقطة، كما انخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.4% (ما يعادل 16 نقطة) إلى 4153 نقطة، في حين انخفض "ناسداك" بنسبة 01% (ما يعادل 11 نقطة) إلى 13903 نقاط.