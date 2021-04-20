شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم ينخفض لكنه لا يزال قرب حاجز 2800 دولار للأوقية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط ارتفاع طفيف للدولار أمام اغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن الصناعي لا يزال قرب مستويات قوية.



كانت شركات تعدين عالمية قد توقعات تعرضها لنقص في المعروض من بعض المعادن الصناعية الرئيسية خاصة النيكل والبلاديوم والبلاتين.



كما يتوقع محللون استمرار الطلب القوي على البلاديوم من جانب شركات السيارات التي تسعى لاستخدام المعدن في صناعة مكونات تقلل انبعاثات العوادم السامة والملوثة للبيئة.



وفي ظل التوقعات بتعافي الاقتصاد العالمي ودوران عجلة اقتصادات كبرى أبرزها الاقتصادين الأمريكي والصيني، ستشهد معادن كالنحاس والبلاديوم انتعاشا في الطلب والأسعار خلال العام الجاري.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 91.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.2 نقطة وأقل مستوى عند 90.8 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 13:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% إلى 2775 دولارا للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 2824.5 دولار وأقل سعر عند 2721.5 دولار.