شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستأنف مكاسبه قرب أعلى مستوى فى شهرين بعد تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية مرة أخرى والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ، لتقترب مرة أخرى من أعلى مستوى فى شهرين ، مع تراجع عائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة مرة أخرى ،الأمر الذي يخفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الثمين الغير مدر للعائد.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.3% إلى 1,775.63$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,770.70$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,763.65$.

فقد المعدن الأصفر"الذهب" بالأمس نسبة 0.2% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل المعدن فى وقت سابق أعلى مستوى فى شهرين عند 1,790.01$ للأونصة.

وبخلاف عمليات البيع لحاجز الأرباح ،انخفضت أسعار الذهب بالأمس ، بعد انتعاش عائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل ، ضمن عمليات تعافي مؤقتة من أدنى مستوى فى خمسة أسابيع المسجل أواخر الأسبوع الماضي.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء بنسبة 1.1% ، ليستأنف خسائره التي توقفت على مدار أخر يومين ، الأمر الذي يعزز شهية المخاطرة فى الأسواق.

التطورات الأخيرة فى سوق السندات الأمريكي ،تأتي فى ظل توالي تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي ، بأن ارتفاع أسعار فى الولايات المتحدة بالفترة الأخيرة تعد مؤقتا.

قال عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي "كريستوفر والير" على قناة سي إن بي سي يوم الجمعة إن الاقتصاد الأمريكي "جاهز للانتعاش" مع استمرار التطعيم وتعافي الأنشطة ، لكن من المرجح أن يكون ارتفاع التضخم بالفترة الأخيرة مؤقتا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 2.04 طن متري، فى أول زيادة يومية منذ يوم 29 آذار/مارس الماضي ، ليرتفع الإجمالي إلى 1,021.70 طن متري ، مرتدا من إجمالي 1,019.66 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوي منذ 14 نيسان/أبريل 2020 .