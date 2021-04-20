التجارة: زيادة 19% في طلبات الأسماء التجارية خلال الربع الأول 2021

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ارتفعت طلبات الأسماء التجارية في الربع الأول من العام 2021 بنسبة 19% مقارنة مع عدد طلبات الأسماء التجارية في الربع الأول من العام 2020.

وتلقت الوزارة 78,056 طلباً للأسماء التجارية في الربع الأول من العام 2021، مقارنة مع 65,716 طلباً خلال الربع الأول من العام 2020.

وجاءت أنشطة المطاعم، والمقاهي، والمقاولات، والمواد الغذائية في مقدمة الأنشطة الأكثر طلباً للأسماء التجارية.

وسجلت المؤسسات العدد الكبر من طلبات الأسماء التجارية في الربع الأول من العام الجاري بواقع 64,967 طلباً، فيما بلغ عدد طلبات الأسماء التجارية للشركات 13,089 طلباً.