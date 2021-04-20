شكرا لقرائتكم خبر عن «فيسبوك» تعتزم إطلاق عملتها الرقمية هذا العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت شبكة «سي إن بي سي» عن مصادر مطلعة قولها إن شركة «فيسبوك» وشركاؤها يعتزمون إطلاق العملة الرقمية «ديم» Diem، المعروفة سابقاً بـ «ليبرا»، في نطاق تجريبي صغير في وقت لاحق من هذا العام.

وذكرت المصادر المطلعة التي رفضت الكشف عن هويتها أن العملة سيتم إطلاقها في شكل محدود وسيتم ربطها بالدولار الأمريكي فقط. وعلى الرغم من أن جمعية ديم لم تصدر بعد أي إعلان رسمي، إلا أنه من المتوقع أن يكون المشروع التجريبي صغير الحجم، وسيركز بشكل كبير على المعاملات بين العملاء الأفراد، مع وجود خيار أمام المستهلكين لشراء البضائع من خلال هذا النظام. (وكالات)