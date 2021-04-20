شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعتزم بناء محطتها الفضائية الخاصة قريباً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - أ ف ب

أعلنت روسيا الثلاثاء عن نيتها بناء أول محطة فضائية لها، بعد أن ألمحت الحكومة إلى احتمال تركها محطة الفضاء الدولية.

وقال مدير وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) ديميتري روغوزين عبر تطبيق «تلجرام»، إن «أول وحدة أساسية للمحطة الفضائية الجديدة، حالياً قيد البناء».

وأضاف أن «الهدف هو إطلاقها إلى المدار في العام 2025»، ويأتي هذا الإعلان بعد تصريحات متناقضة صدرت عن السلطات الروسية حول برامجها الفضائية.

وكان نائب رئيس الحكومة الروسية يوري بوريسوف ألمح يوم الأحد إلى أن بلاده ستنسحب من المحطة الفضائية الدولية اعتباراً من 2025 للتركيز على بناء محطتها الخاصة.

وتقول موسكو إن وضع المحطة الفضائية الدولية تشوبه عيوب، وإن بعض وحداتها «استنفدت»، وكان مدير الرحلات الروسية إلى المحطة الفضائية الدولية فلاديمير سولوفييف رأى في مطلع نيسان/أبريل أنه يمكن تمديد عمر المختبر الفضائي حتى 2025، متوقعاً «سيلاً من الإخفاقات» اعتباراً من 2025.

لكن بوريسوف اعتبر يوم الاثنين أن تقادم المحطة الفضائية الدولية ينذر بـ«كارثة»، وقال: «لا يمكننا أن نعرّض حياة رواد الفضاء للخطر».

ويُعتبر استخدام محطة الفضاء الدولية أحد آخر مجالات التعاون بين روسيا والولايات المتحدة اللتين تشهد علاقاتهما توتراً متصاعداً منذ 2014، وانسحبت روسيا من مشروع يتعلق باستكشاف القمر كانت تشارك فيه مع الولايات المتحدة، وتسعى إلى تطوير آخر مع الصين.