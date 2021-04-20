شكرا لقرائتكم خبر عن 3.27 مليار دولار أرباح «بروكتر آند جامبل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت شركة «بروكتر آند جامبل» نتائج ربع سنوية تجاوزت توقعات المحللين بالنسبة للأرباح والإيرادات الفصلية، إذ حافظ المستهلكون على عاداتهم الشرائية خلال الجائحة مثل شراء مواد التنظيف والعودة لشراء مستحضرات التجميل مرة أخرى.

وبلغ صافي أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري 3.27 مليار دولار أو 1.26 دولار للسهم، بالمقارنة مع توقعات بلغت 1.19 دولار للسهم الواحد، وذلك ارتفاعاً من 2.92 مليار دولار أو 1.12 دولار للسهم في نفس الفترة من العام الماضي. في حين نمت الإيرادات بنسبة 5% إلى 18.1 مليار دولار، بالمقارنة مع توقعات قدرت بـ 17.9 مليار دولار، وفقاً لمنصة «ريفينتيف».

وسجل قطاع الأقمشة والعناية المنزلية في الشركة نمواً في المبيعات العضوية بنسبة 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما سجل قطاع التجميل نموًا في الإيرادات بنسبة 7%. (وكالات)