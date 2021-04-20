أمريكا.. مشكلة توظيف تجبر مطعماً على شراء روبوتات

إعداد: محمد الدسوقي

في خطوة تبدو للجميع بأنها مواكبة للتطور التقني الذي يشهده العالم، أضاف مطعم في ولاية فلوريدا الأمريكية عاملين جديدين من الروبوتات الحديثة المصممة على أساس التكنولوجيا الفائقة إلى قائمة عماله، ولكن في حقيقة الأمر المطعم كان مجبراً على تلك الخطوة بعد معاناة مع مشاكل التوظيف على مدار أشهر، بحسب ما ذكرت صحيفة «نيويورك هيرالد».

وأوضحت الصحيفة أن مطعم «فليك» المأكولات البحرية قرر الاستثمار في الروبوتات للمساعدة في توصيل الطعام إلى الطاولات وأداء مهام أخرى مهمة للعمل، وأن صاحب المطعم كيو كراب هاوس قام بالاستثمار في ثلاثة روبوتات لخدمات الطعام، بما قيمته 30 ألف دولار في الروبوتات لأن المطعم كان يعاني من مشاكل التوظيف.

يتم استخدام الروبوتات لتحية العملاء وتوصيلهم إلى مقاعدهم، كما تقوم بإخراج الطعام إلى الطاولات، وستساعد الروبوتات أيضاً في غناء «عيد ميلاد سعيد» للعملاء بأربع لغات مختلفة.