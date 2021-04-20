شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 7 أسابيع بفعل انحسار مخاوف التضخم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى سبعة أسابيع ، بفعل انحسار مخاوف تسارع التضخم فى الولايات المتحدة ، بعد التأكيدات المتكررة من قبل مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي ،أن ارتفاع الأسعار فى الفترة الأخيرة يعد مؤقتا.

انخفض مؤشر الدولار بأكثر من 0.2 % إلى مستوى 90.85 نقطة الأدنى منذ 21 آذار/مارس الماضي ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 91.04 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.10 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.6% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي، بفعل تركيز المستثمرين على شراء العملات ذات المخاطر العالية.

فقد مؤشر الدولار الأمريكي نسبة 0.6% الأسبوع الماضي ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل تطورات سوق السندات فى الولايات المتحدة ،وهبوط عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأدنى مستوى فى خمسة أسابيع.

موجة الهبوط الحالية فى مستويات العملة الأمريكية ، تأتي فى ظل انحسار مخاوف تسارع التضخم فى الولايات المتحدة ، بعد توالي تأكيدات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي ،أن ارتفاع الأسعار الفترة الأخيرة فى البلاد يعد مؤقتا.

قال عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي "كريستوفر والير" على قناة سي إن بي سي يوم الجمعة إن الاقتصاد الأمريكي "جاهز للانتعاش" مع استمرار التطعيم وتعافي الأنشطة ، لكن من المرجح أن يكون ارتفاع التضخم بالفترة الأخيرة مؤقتا.