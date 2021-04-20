شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تبتعد عن ذروة قياسية بفعل تسارع عمليات جني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية على نطاق واسع بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي، لتبتعد عن مستوياتها القياسية المسجلة بالجلسة السابقة، بفعل تسارع عمليات البيع لجني الأرباح، بالإضافة إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة، عقب تراجع الأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بحوالي 1.2% حتى الساعة 11:25 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.1% ، فى أول خسارة فى غضون الخمسة جلسات الأخيرة ، بعدما سجل فى وقت سابق أعلى مستوياته على الإطلاق عند 443.6 نقطة.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،ليبتعد عن مستواه القياسي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع السفر والترفيه، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 2.4% ، حيث يؤدي العزوف عن المخاطرة إلى تسارع عمليات بيع أسهم القطاع.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بحوالي 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بأكثر من 0.5% ،فى أول خسارة فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات البيع وجني الأرباح ، بعدما سجل بالجلسة السابقة مستوى قياسي جديد عند 4,191.31 نقطة.

حيث أدى انتعاش عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى تسارع عمليات البيع فى السوق الأمريكي لجني الأرباح بعد موجة قوية من المكاسب.

فى أوروبا انخفض مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.1% ،بعدما سجل بالأمس أعلى مستوى منذ كانون الثاني / يناير 2008 عند 4,040.9 نقطة ،وفى فرنسا تراجع مؤشر كاك 40 بحوالي 1.5% بعدما سجل بالجلسة السابقة مستوي منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2000 عند 6,319.1 نقطة ، ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا.

وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بنسبة 0.9% ، عقب تسجيله بالأمس أعلى مستوياته على الإطلاق عند 15,501.8 نقطة ،وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 1.1 %.