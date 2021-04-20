شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تقفز لأعلى مستوى فى 5 أسابيع بفضل هبوط الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لأعلى مستوى فى خمسة أسابيع ، لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، بفضل هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ،وطغي تأثير ذلك على مخاوف بشأن الطلب على الوقود فى الهند و اليابان.

ارتفع الخام الأمريكي بأكثر من 1.3% إلى مستوي 64.36$ الأعلى منذ 18 آذار/مارس الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 63.51$، وسجل أدنى مستوي عند 63.41$ ،وصعد خام برنت بنسبة 1.3% إلى مستوي 68.04$ للبرميل الأعلى منذ 18 آذار/مارس ، من مستوى الافتتاح عند 67.18$ ، وسجل أدنى مستوي عند 67.02$.

عند تسوية الاثنين ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.7% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.6% ،فى خامس مكاسب فى غضون الستة أيام الأخيرة ، مع صعود معظم السلع والمعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.2% ، ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أدنى فى سبعة أسابيع عند 90.85 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وكما نعلم أن هبوط العملة الأمريكية يدعم ارتفاع أسعار السلع المقومة بالدولار ، حيث تنخفض تكلفتها بالنسبة لمستهلكي العملات الاخري.

سجلت الهند ارتفاعا قياسيا فى حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا ،مما رفع إجمالي الحالات إلى ما يزيد قليلا عن 15 مليون حالة ،الأمر الذي جعل البلاد ثاني أسوأ المتضررين من تلك الجائحة فى العالم بعد الولايات المتحدة.

ولمواجهة تلك الزيادات القياسية لجأت السلطات الحكومية إلى تشديد إجراءات الإغلاق ، الأمر الذي سوف يؤثر سلبا على مستويات استهلاك الوقود ، فى ثالث أكبر مستهلك للنفط فى أسيا.

على حسب وكالة "رويترز" تعتقد الشركات اليابانية أن ثاني أكبر اقتصاد مستهلك للوقود فى أسيا ،سوف يشهد موجة رابعة من الإصابات بفيروس كورونا ،وهو ما سوف يوجه ضربة أخرى للأعمال التجارية فى البلاد.