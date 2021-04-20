شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 7 أسابيع مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى فى سبعة أسابيع ، بفضل التداول فوق حاجز 1.2$ ،وبفعل تراجع مستويات الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار ، بعد التأكيدات المتكررة لمجلس الاحتياطي الاتحادي الالتزام بالسياسة النقدية التحفيزية حتى يكون هناك تعافي اقتصادي أكثر أمانا.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.35% إلى 1.2079$ الأعلى منذ 3 آذار/مارس الماضي ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2037 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.2031$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.5% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، ليتداول فوق الحاجز النفسي عند 1.2$ للمرة الأولى فى أكثر من شهر و نصف.

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.2% ، ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أدنى فى شهر ونصف عند 90.85 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط فى ظل تراجع مستويات طلب الدولار كأفضل استثمار بديل ، بعد التأكيدات المتكررة لمجلس الاحتياطي الاتحادي الالتزام بالسياسة النقدية التحفيزية حتى يكون هناك تعافي اقتصادي أكثر أمانا.

وأكد معظم مسؤولي السياسة النقدية الأمريكية أن ارتفاع الأسعار بالفترة الأخيرة على الأرجح قد يكون مؤقتا ، الأمر الذي أدي إلى انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأدنى مستوى فى خمسة أسابيع أواخر الأسبوع الماضي ، بالرغم من صدور بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة عن وتيرة التضخم ومبيعات التجزئة.

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" الأسبوع الماضي إن اقتصاد منطقة اليورو مستند على "عكازين" من الحوافز النقدية والمالية ،والتي لا يمكن إزالتهما حتى يتعافي الاقتصاد فى أوروبا تماما.