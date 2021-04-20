شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع القعود الآجلة لأسعار النفط بقرابة 1% للأعلى لها في شهر مع تراجع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ 18 من آذار/مارس وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة العاشرة في خمسة عشرة جلسة من الأعلى له منذ 20 من تشرين الثاني/نوفمبر 2020، موضحاً الأدنى له منذ الثالث من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط عالمياً ووسط شج البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط في العالم.

وفي تمام الساعة 06:21 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم أيار/مايو القادم 0.84% لتتداول عند مستويات 64.00$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 63.47$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 63.38$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم حزيران/يونيو المقبل 0.86% لتتداول عند 67.78$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 67.20$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 67.05$ للبرميل، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.12% إلى 90.94 مقارنة بالافتتاحية عند 91.05، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 91.07.

هذا وقد تابعنا قرار صانعي السياسة النقدية لدى بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) بالبقاء على سعر الإقراض الأساسي لمدة عام (LPR) عند 3.85% ولمدة خمسة أعوام عند 4.65%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وجاء ذلك قبل أن نشهد ألقاء الرئيس الصيني شي جينبينج كلمة رئيسية في حفل افتتاح المؤتمر السنوي لمنتدى بواو لآسيا.

وصرح الرئيس الصيني جينبينج في كلمته الذي ألقها منذ قليل أنه يجب دعم نظام التجارة متعدد الأطراف مع منظمة التجارة العالمية في جوهره، وأن الجائحة جعلت الأمر جلياً أنه يجب رفض التفكير في الحرب الباردة ذات المحصلة الصفرية، معرباً عن كون بلاده أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم، سوف تعرض نوع جديد من العلاقات الدولية، وسوف تبذل المزيد لمساعدة الدول النامية على هزيمة الفيروس التاجي.

كما أعرب الرئيس الصيني جينبينج عن الاستمرار في تقليص القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي الوافد للصين، دعياً بذلك إلى تكامل اقتصادي عالميا أكبر ومحذراً من الانفصال، وذلك مع دعوته أيضا للولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم وحلفائها إلى تجنب "زعامة الآخرين"، موضحاً "الشؤون الدولية يجب أن تدار من خلال المفاوضات والمناقشات، ويجب أن تقرر جميع الدول مصير العالم في المستقبل" وذلك دون أن يذكر الولايات المتحدة تحديداً.

إلا أن الرئيس الصيني نوه أنه "يجب إلا تفرض دولة أو عدد قليل من البلدان قواعدها على الآخرين، ولا ينبغي أن يقود العالم أحادي الجانب لعدد قليل من البلدان"، ما أعتبره المراقبون أنه نقد مبطن لجهود أمريكا لتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الصينية وحجب صادرات السلع مثل رقائق الحاسوب الآلي المتقدمة، مضيفاً "أي جهود لبناء حواجز وفصل الأعمال ضد مبادئ الاقتصاد والسوق، وستضر الآخرين فقط دون إفادة للمرء نفسه".

وفي نفس السياق، صرح الرئيس الصيني جينبينج أيضا منذ قليل "ما نحتاجه في عالمنا اليوم هو العدالة وليس الهيمنة" مضيفاً أن "إقحام الآخرين في الشؤون الداخلية للآخرين لن يحظى بدعم أي أحد"، وذلك مع أفادته بأن الصين لن تشارك أبداً في سباق التسلح، تطرقه إلى أن "نحن بحاجة إلى اتباع فلسفة التنمية الخضراء، وتعزيز التعاون الدولي حيال تغير المناخ، وبذل المزيد لتنفيذ اتفاقية باريس حيال تغير المناخ".

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الأسبوع الماضي تقرير وكالة رويترز الإخبارية والذي تضمن نقلاً عن مصادر مطلعة أن إنتاج روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً من النفط ومكثفات الغاز ارتفع إلى نحو 10.51 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من نيسان/أبريل الجاري مقارنة بنحو 10.25 مليون برميل يومياً في آذار/مارس الماضي.

كما تابعنا الأسبوع الماضي كشف وكالة الطاقة الدولية عن توقعاتها بارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري 2021 بنحو 5.7 مليون برميل يومياً إلى نحو 96.7 مليون برميل يومياً مع يعد قريباً من توقعات منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك في تقريرها الشهر الأخير والتي رفعت توقعاتها بواقع 70 ألف برميل يومياً إلى 96.5 مليون برميل يومياً.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز والذي صدر الجمعة، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 7 منصات إلى إجمالي 344 منصة، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 363 منصة منذ 13 من آذار/مارس 2020، وذلك من جراء إغلاق منصات حفر وتنقيب مؤخراً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا.