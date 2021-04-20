شكرا لقرائتكم خبر عن ديزني يرتفع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل – 20-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم ديزني (DIS) في آخر جلساته، محققاً مكاسب طفيفة في جلسة اتسمت بالتذبذب بنسبة بلغت 0.09% بما يعادل 0.17 نقطة ليستقر على سعر 187.43 دولار، وذلك وسط تأثر السهم بكسره لخط اتجاه صاعد في وقت سابق، ويعاني من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول السهم تصريف البعض من هذا التشبع البيعي.

لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 183.55، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 175.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه