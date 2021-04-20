شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي جروب يتراجع بفعل مقاومته الحالية – تحليل – 20-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم سيتي جروب (C) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر ثبات مستوى المقاومة المهم 74.00، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.44% بما يعادل -0.32 نقطة ليستقر على سعر 72.13 دولار، ليستند السهم بانخفاضه الأخير إلى خط اتجاه صاعد على المدى القصير، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول السهم بذلك اكتساب الزخم الإيجابي اللازم ليساعده على اختراق تلك المقاومة.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 74.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 80.65.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه