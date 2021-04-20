شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا يرتفع على استحياء – تحليل – 20-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم بنك أوف أمريكا (BAC) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.05% بما يعادل 0.02 نقطة ليستقر على سعر 39.17 دولار، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 39.93، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه لمستوى المقاومة 39.93، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 42.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد