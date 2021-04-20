شكرا لقرائتكم خبر عن بوينج يقترب من الاستناد لخط اتجاه صاعد – تحليل – 20-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة بوينج (BA) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل صاعد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتكبد السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.62% بما يعادل -4.03 نقطة ليستقر على سعر 244.15 دولار.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم المحوري 242.35، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 260.70.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه