شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 20-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اختراقاً قوياً لمستوى 0.7765 واندفع ليختبر حاجز 0.7800، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يستهدف مستويات 0.7840 ثم 0.7900 كمحطات رئيسية تالية، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الارتفاع المتوقع، بينما يمثل الثبات فوق 0.7765 شرط أولي لاستمرار الاسيناريو الإيجابي المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7720 والمقاومة 0.7840

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد