شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 20-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر عقود خام برنت من الخروج من النطاق الجانبي ليتداول بإيجابية ملحوظة ويقترب من حاجز 68.00 الآن، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، ونعتقد بأن الطريق مفتوح أمام تحقيق أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 69.00 ثم 70.00، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الموجة الصاعدة يشترط الثبات فوق 66.95 والأهم فوق 65.15.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 66.00 والمقاومة 68.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد