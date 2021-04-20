شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 20-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر الذهب ضغط سلبي جديد ليختبر مستوى 1765.00، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث يحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى السيناريو الإيجابي فعالاً لهذا اليوم، والذي يستهدف مستوى 1800.00 كمحطة تالية، مع التذكير بأن كسر الدعم المذكور سيدفع السعر لزيارة مستوى 1750.00 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1760.00 والمقاومة 1790.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد