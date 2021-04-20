شكرا لقرائتكم خبر عن شركات التبغ تضغط على الأسهم الأوروبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء بعد أن سجلت مستويات قياسية إذ ضغطت شركات التبع على الأسهم البريطانية وتراجعت عدد من المؤشرات في المنطقة عن المستويات المرتفعة لما قبل الجائحة.

ونزلت أسهم بريتش أمريكان توباكو وإمبريال براندز وسويديش ماتش بين 1.7 و6.5 بالمئة في التعاملات المبكرة عقب تقرير ذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس إلزام شركات التبغ بخفض مستويات النيكوتين في جميع السجائر التي تُباع في الولايات المتحدة.

ونزل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4 بالمئة في حين استقر المؤشر داكس الألماني وهبط المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.3 بالمئة.

وهبط المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش وكان المؤشر قد سجل مستويات قياسية هذا الشهر بفضل مكاسب تجاوزت عشرة بالمئة منذ بداية العام.

ونزل سهم مجموعة دانون الغذائية الفرنسية 0.9 بالمئة رغم إبقائها على هدف العودة لنمو الأرباح في الربع الثاني من 2021.

(رويترز)