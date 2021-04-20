شكرا لقرائتكم خبر عن 628 مليون درهم تصرفات عقارات دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 628 مليون درهم حيث شهدت الدائرة الثلاثاء تسجيل 182 مبايعة بقيمة 382.06 مليون درهم، منها 21 مبايعة للأراضي بقيمة 92.22 مليون درهم و161 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 289.84 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 19 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وقد تصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 56 مليون درهم تلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم وثالثة في ند الشبا الثالثة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة المركاض وأخيراً مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وقد تصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم تلتها منطقة ند حصة بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 543 ألف درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 239.28 مليون درهم منها 11 رهن أراض بقيمة 172.83 مليون درهم و47 رهن فلل وشقق بقيمة 66.46 مليون درهم، وكان أهمها في منطقة ند حصة بقيمة 155 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 11 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 4 هبات بقيمة 7.45 مليون درهم كان أهمها في منطقة ند الشبا الأولى بقيمة 4 ملايين درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 3 ملايين درهم.